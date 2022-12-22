В «Росатоме» заявили о мерах по обеспечению безопасности ЗАЭС

Специалисты Запорожской АЭС, перешедшие на работу в новую эксплуатирующую организацию с теперь бывшей украинской атомной станции, совместно с российскими специалистами, в том числе «Росатома», обеспечивают безопасность ЗАЭС. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских соединений буквально в нескольких километрах. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено. Нами предпринят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции. Мы обеспечиваем и ее устойчивое состояние, и теплоснабжение города Энергодар», — сказал он.



Как сообщалось ранее, 11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС.



ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков, до сентября работали только пятый и шестой энергоблоки, но из-за повреждений ЛЭП обстрелами со стороны ВСУ один был отключен, а второй находился в режиме плановой разгрузки с минимальной мощностью на выходе.



Как сообщалось ранее, представители МАГАТЭ сегодня ведут переговоры с Украиной и Россией по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. При этом ВСУ продолжают обстрелы ЗАЭС. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сейчас обсуждаются параметры возможного соглашения, однако ситуация «очень сложная».



Подробнее эксклюзивное интервью Алексея Лихачева «Известиям» читайте на сайте iz.ru 26 декабря.