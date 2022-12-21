СК установит обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Саратовской области

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти новорожденного ребенка, найденного правоохранительными органами в лесополосе в Калининском районе Саратовской области. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Как указали в ведомстве, в ноябре жительница Калининска обратилась в полицию с сообщением о проверке ее 37-летней соседки. Она рассказала, что женщина была беременной, но через какое-то время признаки беременности пропали, а младенца та не показала. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД нашли тело новорожденного за городом на участке местности.

«Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что в Волгоградской области обнаружили замороженное тело младенца. Житель города заметил сверток с телом, когда утром вышел погулять с собакой на улице Коммунистической. Предполагается, что новорожденного после смерти спрятали в морозильную камеру. По факту происшествия проводится проверка.