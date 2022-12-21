Путин указал на важность совершенствования систем защиты инфоресурсов РФ и РБ

Президент России Владимир Путин 21 декабря подчеркнул важность того, что необходимо совершенствовать системы защиты общих информационных ресурсов РФ и Белоруссии.

«Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально», — отметил президент в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Ранее, 19 декабря, Путин заявил, что российско-белорусские переговоры на высшем уровне в Минске в расширенном составе прошли очень результативно. По словам российского лидера, он обсудил с коллегой основные вопросы двусторонних отношений в области безопасности, обороны и экономики.

Кроме того, президент России во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства заявил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

До этого, 7 декабря, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).