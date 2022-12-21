Сын Трампа придумал Зеленскому прозвище за умение выпрашивать деньги

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший 21 декабря опубликовал сообщение в Twitter, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой иностранной помощи».

«Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи», — написал он в ответ на критику украинского лидера от обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка.

Журналист сообщил, что Зеленский во время визита в Вашингтон собирается передать американским политикам флаг Украины с подписями украинских солдат и попросить больше оружия. При этом Йорк предположил, что Зеленский всё равно назовет американскую помощь недостаточной, несмотря на ее размер.

Ранее, в октябре, Трамп-младший опубликовал твит с надписью: «За прошлый месяц я заработал 40 млрд долларов, работая из дома! Учитесь!», высмеяв президента Украины за его умение «зарабатывать» на помощи Запада.

Прежде сообщалось, что Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия. По информации американских СМИ, он уже приземлился на авиабазе возле Вашингтона.

В этот же день стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Согласно ему, Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд. Исходя из опубликованной в середине октября Госдепартаментом США информации, с января этого года Штаты выделили около $18,3 млрд в помощь Украине только в «области безопасности».

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия только затягивают конфликт и втягивают в него другие страны. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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