Вооружение НАТО должно быть тщательно проанализировано и использовано для строительства Вооруженных сил РФ, как и полученный частями огромный опыт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны.

По словам президента, вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах хорошо известны России.

«Всё это у вас имеется и всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что российские войска получили огромный боевой опыт в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Задача Министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники», — добавил российский президент.

Ранее в среду сообщалось, что президент РФ также в ходе заседания коллегии Министерства обороны поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Также президент заявил, что все цели СВО будут, безусловно, выполнены. По его словам, на всех территориях России будет обеспечена безопасность граждан.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Песков подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

До этого, 16 ноября, Песков отметил, что цели российской специальной военной операции по защите Донбасса не менялись. И российское Минобороны продолжает наносить ракетные удары по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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