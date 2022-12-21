Посла Франции в Москве вызвали в МИД и выразили протест за слова Колонны

Посол Франции в Москве Пьер Леви в среду, 21 декабря, вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи со словами французского министра иностранных дел Катрин Колонны о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской Республики (ЦАР) Дмитрия Сытого.

«Ему (Леви. — Ред.) был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря в ЦАР покушения на генерального директора российской компании «Русский дом» в Банги Дмитрия Сытого», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.

16 декабря Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Севильяно Мингуэсы.

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