В правительстве Москвы рассказали о создании мест приложения труда

В столичном районе Хорошево-Мневники построят многофункциональный комплекс. В декабре девелопер получил соответствующее разрешение, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, объект будет возведен в рамках реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда.

«Осенью 2021 года Москва заключила с инвестором два соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках одного из них будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошёво-Мнёвники», — отметил Овчинский, добавив, что в ближайшее время девелопер приступит к обустройству стройплощадки и начнет земляные работы.

«Инвестиции в реализацию проекта составят 7,4 млрд рублей. После сдачи объекта в 2025 году здесь смогут трудоустроиться более 1,6 тыс. человек», — подчеркнул он.

В здании общей площадью 74,8 тыс. кв.м разместятся офисные помещения, кафе и магазины. На подземном уровне расположится паркинг на 313 машино-мест.

Город реализует программу по стимулированию создания мест приложения труда с 2020 года. Отмечается, что она позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию. На данный момент в рамках программы подписано 30 соглашений на строительство 69 объектов, где смогут работать свыше 53 тыс. человек. Условия программы дорабатываются в зависимости от потребностей застройщиков и текущей экономической ситуации. В этом году появилась возможность увеличить объем льгот.