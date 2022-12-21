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В СБУ допустили возможность обмена экс-президента «Мотор Сич»

Глава СБУ Малюк допустил обмен арестованного на Украине экс-президента «Мотор Сич» Богуслаева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк допустил обмен экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, арестованного по подозрению в тайных поставках двигателей для вертолетов России. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает «Страна.ua».

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Однако, как уточняет издание, обмен возможен только в том случае, если Богуслаев даст «все показания».

«Думаю, что его содержание под стражей, как мера пресечения, может стать «пожизненным заключением», учитывая возраст. Я не хочу ничего сказать, но на все Божья воля. Но я к тому, что он, вероятно, даст все показания и станет качественным обменным фондом», — приводятся слова главы СБУ.

Украинские силовики задержали 84-летнего директора завода «Мотор Cич», имеющего звание Героя Украины, 23 октября. Вместе с ним был задержан глава департамента предприятия. По данным СБУ, задержанные якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

О задержании Богуслаева также сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, дома Богуслаева проходили обыски. В случае если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

7 ноября стало известно, что украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих олигархам, в том числе «Мотор Сич». Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предприятие получило статус военного имущества и передано минобороны страны.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта.

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