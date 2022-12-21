Президент России Владимир Путин является самым честным из нынешних влиятельных мировых политиков. Об этом 19 декабря написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«В своих статьях я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина. Хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене», — отметил Робертс на своем сайте.

Бывший помощник Рейгана считает, что российский президент является хорошим лидером, однако он вместе с тем «слишком человечный по отношению к тому злу, с которым сталкивается». Экс-сотрудник Белого дома также посокрушался, что Кремль иногда переоценивает Запад, полагая «что в его руководстве есть разумные люди, с которыми можно вести переговоры».

Ранее в среду, проводя расширенное заседание Министерства обороны, российский лидер отметил, что то, что происходит на Украине, — это общая трагедия, однако она не является результатом политики РФ. К этому привела политическая линия третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции русского мира. Россию же упрекнуть не в чем.

Отдельно он отметил, что Россия пыталась выстраивать добрососедские отношения с Украиной, которая после развала СССР указала в своей декларации о независимости нейтральный статус государства, однако эти попытки не увенчались успехом.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы вооружиться, заявил, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. По его словам, налицо отсутствие взаимного доверия.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что главным итогом года стало понимание того, кому можно верить, а кому нет. По его словам, большая часть мирового сообщества не поддерживает попытки стран Запада силой и санкциями утвердить свое доминирование в мире.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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