Fox News уличил Байдена во лжи

В преддверии промежуточных выборов администрация президента США Джо Байдена врала о создании миллиона новых рабочих мест, чтобы удержать контроль над сенатом. Об этом 20 декабря на канале в YouTube заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он обратил внимание, что при отрицательном росте экономики нельзя создать подобное количество рабочих мест.

«Это магия какая-то! Как такое возможно? Основываясь на этом и на ряде других факторов, они победили, сейчас они контролируют сенат», — отметил он.

Телеведущий обратил внимание, что общественность стала узнавать правду только после выборов в сенат и конгресс.

Так, он отметил, что Федеральный резервный банк Филадельфии проверил предоставленную Белым домом информацию и выяснил, что во втором квартале этого года реальный прирост числа вакансий составил около десяти тысяч.

«Это всё равно что заявить, что у вас есть миллион долларов, хотя на деле у вас всего десять тысяч. Это как назвать себя богачом, будучи банкротом. Это ложь», — подытожил Карлсон.

В начале сентября представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, рассуждая об успехах администрации, заявила, что, с тех пор как Байден вступил в должность, в США создали почти 10 млн рабочих мест.

После замечания журналистов она отметила, что оговорилась и имела ввиду 1 млн рабочих мест.

В ноябре Демократическая партия США получила минимальный перевес для большинства в сенате. Это стало возможно благодаря вице-президенту от демократов Камале Харрис.