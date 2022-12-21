В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества

Служба уголовных расследований (DCIS) министерства обороны США проверяет поставки вооружений для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предмет мошеннических схем в контрактах. Об этом 21 декабря рассказала газета Military Times.

«Риск вполне реален в силу того факта, что мы имеем дело с таким невероятным количеством предметов, многие из которых обладают боевой способностью, и мы делаем это очень быстро», — приводит издание слова представителя DCIS Джеймса Айвза.

Отмечается, что основное свое внимание служба сконцентрирует на оперативных контрактах минобороны и на том, каким образом пакеты американской военной помощи могут попасть на черный рынок.

По словам Айвза, власти Украины уведомлены и осознают тот факт, что при возникновении каких-либо проблем о них необходимо сообщать американской стороне. В Киеве пообещали сообщать обо всех случаях утечки вооружений.

Ранее 21 декабря бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в преддверии переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что Киев истратил все возможности применения оружия, которое предоставили США.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, что визит Зеленского в Вашингтон активизирует военное сотрудничество между двумя странами. Кроме того, по данным источников газеты Politico, украинская делегация во главе с Зеленским намерена просить у Байдена ракетные системы большой дальности и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».