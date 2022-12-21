Зеленский вылетел в Вашингтон из Польши на борту военного самолета США

Власти США предоставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для поездки в Вашингтон свой военный самолет. Президент Украины сначала прибыл на поезде в Польшу и оттуда 21 декабря уже вылетел бортом США в Вашингтон.

Как отмечает телеканал CNN, такие меры безопасности были приняты в связи с тем, что, по мнению американских властей, поездка Зеленского сопряжена с большими рисками.

Известно, что на организацию визита президента Украины у американских и украинских официальных лиц ушло 10 дней.

Сейчас Зеленский находится на пути в Вашингтон. Его прибытие в Белый дом ожидается около 14:00 по местному времени (22:00 мск). В поездке Зеленского сопровождает посол США на Украине Бриджит Бринк.

Ранее в среду бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США. Она также заметила, что украинский лидер не совершал бы этого визита, если бы поддержка в США не сокращалась. Он, по ее мнению, намерен «продать» данную тему уничтожения энергообъектов на Украине конгрессу и обществу.

О том, что Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США, стало известно ранее в этот день. Предполагается, что он поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

По словам координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, Байден намерен обсудить с Зеленским его представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» также дал прогноз по встрече украинского и американского лидеров. По его мнению, речь пойдет о передаче вооружений, предназначенных для сдерживания России. Второй темой станут финансовые преференции, которые получит Украина от США.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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