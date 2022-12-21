Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту

Врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил о намерении Киева перерезать логистику на Крымском мосту. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале украинской журналистки Наталье Мосейчук, фигурантке уголовного дела в РФ по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

«Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу», — сказал он, говоря о Крымском мосте.

Отвечая на вопрос о теракте на Крымском мосту он отметил, что не может комментировать произошедшее и раскрывать детали.

«Со временем всё станет известно», — отметил он.

Ранее в этот день движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, было возобновлено.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. По его словам, работы идут четко по графику.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом. 12 октября ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Организатором взрыва оказалось ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту стал причиной нанесения Россией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.