Благоустройство набережной в Волгограде намерены продолжить в 2023 году

В Волгограде в 2023 году планируется продолжить благоустройство Центральной набережной. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на городскую мэрию.

Благоустройство второй очереди территории продолжит «Стройплощадка+». Компании предстоит благоустроить участок между поймой реки Царицы и пешеходным мостом.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», речь идет об уже обновленной территории у речпорта до лестничного спуска к парку «Царицынский». В рамках второго этапа там должны смонтировать освещение, заменить асфальт на брусчатку, привести в порядок лестничные марши, установить лавочки.

Также проект включает озеленительные работы. Специалисты высадят 300 саженцев, смонтируют поливочный водопровод, а также сделают подсветку ландшафта.

К обновлению набережной приступят с наступлением тепла.