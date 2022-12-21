Глава Минобороны Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал поэтапно повышать призывной возраст граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Об этом он заявил 21 декабря в ходе расширенной коллегии Минобороны.
«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет», — сказал министр.
Шойгу также предложил обеспечить реализацию желания граждан поступать на службу по контракту с первого дня прихода в вооруженные силы. Также глава Минобороны заявил о планах довести численность российской армии до 1,5 млн военных, включая контрактников — до 695 тыс.
Кроме того, Шойгу заявил о намерении создать Московский и Ленинградский военные округа. Он объяснил эту необходимость расширением НАТО. Как добавляет «Газета.Ru», еще одним требованием министра стало завершение как можно быстрее цифровой трансформации военкоматов.
Также глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.
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