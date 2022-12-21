ФСБ предъявила обвинение в госизмене гражданину России Фирузу Дадобоеву

Следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене россиянину Фирузу Дадобоеву. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что обвиняемый арестован и находится в СИЗО «Лефортово».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Дадобоев Фируз Темирбоевич, которому следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он арестован и на время следствия помещен в СИЗО «Лефортово», — сказал ТАСС представитель правоохранительных органов.

Другие подробности не сообщаются.

19 декабря жителя Севастополя Евгения Петрушина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины. Как уточнили в ФСБ, Петрушин собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности России.

Ранее, 15 декабря, пресс-служба ФСБ сообщала об осуждении жителя Хабаровска на 12,5 года колонии за госизмену. Он пытался продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре.