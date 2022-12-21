Новую схему размещения наружной рекламы разработали в Ставрополе

В Ставрополе разработали новую схему размещения наружной рекламы. Об этом сообщает городская администрация.

Новая схема включает всего 24 адреса, по которым будет разрешена установка рекламных конструкций, вместо действующих 114 адресов. Таким образом количество наружной рекламы будет снижено в пять раз.

Сейчас новые предложения находятся на утверждении в гордуме.

Как уточняет NewsTracker, пока что в городе продолжают демонтировать бетонные основания, оставшиеся от уже срезанных конструкций. Недавно площадки убрали с газонов на пересечении улиц Голенева и Московской, Вавилова и Победы. Всего с начала 2022 года было убрано 82 бетонных основания.

Также ведется работа по освобождению от баннеров городских зданий. С января рекламные объекты убрали с 30 фасадов.

«Необходимо сохранить архитектурную привлекательность краевой столицы, особенно в исторической части. Согласно новой схеме, количество мест для размещения в городе рекламных конструкций сокращается почти в пять раз», — заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.