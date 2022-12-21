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Глава СБУ пригрозил отправить украинских олигархов на фронт

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Украинским олигархам придется пойти защищать страну с оружием в руках. Об этом врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил в среду, 21 декабря.

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По его словам, сейчас они находятся под повышенным вниманием СБУ, а некоторые из них в настоящее время ходят на допросы, сообщает телеканал «360».

«А в случае необходимости им [олигархам. — Ред.] тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины», — цитирует его слова «Укринформ».

В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.

После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет.

После принятия закона политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал «Известиям», что закон является инструментом давления власти, в том числе президента страны Владимира Зеленского, на неугодных.

8 декабря бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку захватить власть в стране, передает RT. По его мнению, отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно.

Он также подчеркнул, что в США и ЕС нет закона, позволяющего составлять списки нежелательных лиц во внесудебном порядке, пишет «Москва 24».

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