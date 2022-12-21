Суд в Непале постановил освободить серийного убийцу Чарльза Собраджа

Верховный суд Непала постановил освободить французского серийного убийцу Чарльза Собраджа, изображенного в сериале Netflix «Змей». Об этом сообщает агентство ANI в среду, 21 декабря.

Отмечается, что Собрадж был выпущен в связи с преклонным возрастом по состоянию здоровья.

«Верховный суд постановил, что 78-летний Собрадж, который находится в тюрьме в Гималайской Республике с 2003 года за убийство двух североамериканских туристов, должен быть освобожден по состоянию здоровья», — сообщается в материале.

Суд также обязал власти депортировать Собраджа на его родину в течение 15 дней.

«Если против него нет других незавершенных дел, чтобы держать его в тюрьме, этот суд распорядится о его освобождении к сегодняшнему дню и… о возвращении в свою страну в течение 15 дней», — говорится в постановлении суда, которое приводит портал.

По некоторым оценкам, Собрадж убил около 20 человек. Его жертвы были задушены, избиты или сожжены, и он часто использовал паспорта своих жертв-мужчин, чтобы переезжать из страны в страну.

Ранее, в конце августа суд Бельгии освободил подельницу и жену серийного убийцы, педофила и маньяка Марка Дютру Мишель Мартен. Ее вместе с мужем арестовали 13 августа 1996 года. Женщина, согласно приговору, должна была провести в местах лишения свободы 30 лет, однако спустя 16 вышла условно-досрочно. Ей постановили провести жизнь в монастыре, который ее не принял.