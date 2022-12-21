Названа основная цель визита Зеленского в США

Главной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в США станет обсуждение с американским лидером Джо Байденом предоставления помощи стране. Такое мнение доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал в среду, 21 декабря.

«Накануне, как мы знаем, американцы утвердили помощь», — отметил политолог в разговоре с Lenta.Ru, добавив, что в первую очередь Зеленский едет поблагодарить Соединенные Штаты.

Также политолог отметил, что Зеленскому очень важно донести до всех представителей американской политической системы доводы о необходимости поддерживать Украину.

Топорнин напомнил, что в результате выборов в нижнюю палату парламента США победили республиканцы и среди них есть конгрессмены, которые заявляли в ходе избирательной кампании, что США выделяют Украине много денег.

«Новый состав приступит к работе с 21 января, а текущую помощь утвердил старый состав, где большинство — демократы», — сказал он.

По словам эксперта, есть опасения, что со следующего года могут возникнуть проблемы при утверждении новой помощи. Поэтому стоит задача переговорить с республиканцами, которые сомневаются или которые выдвигали тезис, что не надо так сильно поддерживать Украину.

Поездка в США стала первым иностранным визитом Зеленского после начала специальной военной операции на территории Украины. Если бы визит состоялся в самом начале боевых действий, это могло бы выглядеть как бегство, утверждает Николай Топорнин.

«Он хочет показать, что наступила другая ситуация в отношении боевых действий с Россией, с ее вооруженными силами», — подчеркнул политолог.

О том, что Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом и выступления в конгрессе США, стало известно ранее в этот день, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне несколько американских СМИ заявили, что украинский президент планирует 21 декабря приехать в Вашингтон, чтобы выступить перед американскими законодателями. Предполагается, что он поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат для Украины.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» прокомментировал предстоящую встречу двух лидеров, отметив, что бюджеты, связанные с дотациями Киеву, еще согласовываются и «любая цифра будет неокончательной».

По его словам, позиция США меняется в зависимости от изменения военно-стратегической ситуации в зоне проведения спецоперации. Исходя из этого, говорить, что на встрече прозвучат сенсационные заявления по предоставлению Украине всего спектра ВС США, не приходится, так как Вашингтон будет спонсировать Киев оружием в такой силе, чтобы ВСУ поддерживали противостояние с РФ, добавил он.

20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд, передает RT.

Страны Запада продолжают оказывать военную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято после усугубления ситуации в регионе на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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