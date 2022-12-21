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Президент Путин поручил тщательно изучить вооружения НАТО для строительства ВС России

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Вооружения Организации Североатлантического договора (НАТО) необходимо проанализировать и использовать для улучшения Российской армии. Об этом 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин.

«Всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших Вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск», — сказал он.

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Также российский лидер призвал использовать информацию о средствах НАТО для повышения возможностей отечественных спецслужб.

По словам Путина, у России есть все возможности для того, чтобы наращивать потенциал.

24 ноября российский лидер поставил задачу увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее качество. В том же месяце президент РФ Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Он отметил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует.

До этого, 20 сентября, Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях ОПК. При этом глава государства отметил, что при модернизации военной техники надо тщательно изучить иностранные образцы, которые сейчас активно используются на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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