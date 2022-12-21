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Шесть человек задержаны за покушение на заместителя Сальдо

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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Шесть человек были задержаны по подозрению в причастности к подрыву автомобиля вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом 21 декабря заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире Первого канала.

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В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

«Всех, кто к этому причастен, полиция нашла и задержала. Сейчас все эти люди дают показания. Причем показания очень полезные для наших действий, чтобы понимать, что происходит. Шесть человек задержали», — рассказал он.

Ранее, 13 декабря, Сальдо заявил, что покушение на Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Он добавил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, угрозы его жизни нет.

Накануне министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранения при подрыве автомобиля. Сообщалось, что сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Булюк был госпитализирован в одну из больниц области в состоянии средней степени тяжести.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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