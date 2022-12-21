Обвиняемого в мошенничестве воронежского депутата лишили мандата

Депутата Воронежской городской думы Алексея Пинигина, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере, лишили мандата. Об этом в среду, 21 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на свои источники.

Как отмечается в материале, инициатором процедуры стал сам Пинигин.

В гордуме депутат входил в комиссию по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям, а также в комиссию по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено в феврале. По версии правоохранителей, в 2018 году он получил от главы одной из компаний, занимавшейся строительством соцобъекта, 9,2 млн рублей за обещание обеспечить своевременную приемку и оплату работ.

Сейчас Пинигин находится под запретом определенных действий.

После возбуждения дела депутат также покинул должность руководителя центра кадастровой оценки Воронежской области и ушел с поста зампреда городской думы.