Огни главной елки Астрахани зажгут 22 декабря

Огни центральной елки Астрахани зажгут в четверг, 22 декабря. Об этом пишет 21 декабря «Астрахань-24».

Елка установлена в парке «Аркадия». Церемония состоится в 17:00. Также пройдет праздничный концерт и костюмированное театральное представление. Кроме того, развлекательные программы подготовили для детей.

Новогодние елки также установлены во всех городских районах, отмечается в материале.

Ранее, в преддверии праздника, врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.