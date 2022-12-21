В Киргизии намерены переименовать все районы Бишкека с советскими названиями

В Киргизии изучают возможность переименовать все районы Бишкека, носящие советские названия. Об этом в среду, 21 декабря, заявил глава агентства по делам госслужбы и местного самоуправления Эльчибек Жантаев.

«Мы сейчас ждем предложений от местных властей по этому вопросу», — сказал он на заседании парламента.

Жантаев отметил, что со стороны местных органов власти возражений не поступало.

«Сейчас изучаются все варианты и инициативы. Будут ли новые названия районов города на киргизском языке или нет — это станет понятно после завершения общественного обсуждения», — продолжил Жантаев.

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека на киргизские в конце ноября. В качестве примера он предложил изменить названия всех четырех районов киргизской столицы — Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Первомайского.

Смена советских названий в последние годы проходит в некоторых бывших республиках СССР.

На Украине начата так называемая декоммунизация, которая вылилась в кампанию отказа от всего русского. Регулярно переименовывают города, улицы и другие географические названия, связанные с советским прошлым и Россией.

Например, 16 ноября в Житомирской области город Новоград-Волынский переименовали в Звягель. Решение было принято Верховной радой Украины.

В сентябре стало известно, что власти Литвы приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в стране профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр. Отмечалось, что труппа театра сохранится в нынешнем составе.