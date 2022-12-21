МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

Днем в четверг, 22 декабря, в Самарской области ожидается усиление ветра. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Порывы ветра, который будет дуть с юга, будут достигать 15–17 м/с.

В регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В связи с такими условиями граждан призвали быть внимательными, не выходить на улицу без необходимости и не прятаться у шатких конструкций.

Ранее, 21 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ледяном дожде в Москве на фоне повышения температуры воздуха. По ее словам, температура воздуха в столице будет постепенно подниматься в среду до –2... –4 градусов, а к вечеру в городе станет еще теплее.