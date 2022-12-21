Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 22 декабря

Авиакомпания iFly вынуждена отменить рейсы в Египет, запланированные на 22 декабря, сообщили «Известиям» 21 декабря в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

«Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 22 декабря. Об этом перевозчик уведомил TEZ TOUR сегодня», — рассказали в компании.

Вывозные рейсы для российских туристов, которые находятся на курортах Египта, выполняются в плановом режиме, уточнили там. В настоящее время в РФ вернулись около 4 тыс. путешественников.

«В ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпаний Egypt Air, Red Wings и Corendon», — добавили в TEZ TOUR.

Там отметили, что всего для возвращения всех туристов необходимо будет организовать больше 15 рейсов.

При этом iFly надеется возобновить рейсы в Египет теперь с 23 декабря, сообщил туроператор.

16 декабря сообщалось, что iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря. Такое решение было связано с запретом на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.

21 декабря стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» также отменила запланированные рейсы в Египет.