В Сыктывкаре выбрали лучшие новогодние витрины

В Сыктывкаре провели конкурс на лучший новогодний фасад. Победителей отметили наградами. Об этом в среду, 21 декабря, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на городскую администрацию.

Среди занявших первые места в разных категориях — Центральная городская библиотека, спортивная школа «Северная Олимпия», детский сад № 120, Дворец творчества детей и учащейся молодежи и акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский».

Конкурс в Сыктывкаре проводится каждый год.

Ранее, в преддверии праздника, врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.