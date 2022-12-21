Два человека погибли в ДТП в Тверской области

Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Кувшиновском районе Тверской области. Об этом в среду, 21 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел утром в этот же день на 51-м км автодороги Торжок – Осташков. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, совершая обгон трактора, не справился с управлением и врезался во встречную фуру Mercedes-Benz.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки.

20 декабря два легковых автомобиля столкнулись на дороге Орск – Домбаровский – Светлый в Оренбуржье. Водитель легкового автомобиля и его пятилетний пассажир скончались, девятилетняя школьница и трое взрослых обратились за медицинской помощью.