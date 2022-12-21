В Калуге за год отремонтировали 186 улиц

В Калуге в 2022 году отремонтировали 186 улиц. Об этом в среду, 21 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на горхозяйство Калуги.

Уточняется, что более чем на 160 улицах был проведен ямочный ремонт.

Также было отремонтировано девять автодорог, в том числе Новорежская, Космонавта Комарова, Баррикад, 8 Марта, Кутузова, Привокзальная, 2-й Тульский переулок и площадь Старый Торг.

Еще на 17 дорогах заменили асфальтобетонное покрытие.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что больше 50 млн рублей направят на ремонт дороги в Порховском районе Псковской области. Согласно контракту, работы завершатся в августе 2023 года.