В Брянске с нового года на 400 рублей подорожают проездные билеты

С 1 января в Брянске на 400 рублей подорожают месячные проездные билеты. Об этом в среду, 21 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу Брянского автотранспортного предприятия.

Так, цена такого проездного на автобус составит 1300 рублей вместо 900 рублей. А проездной на два вида транспорта (автобус и троллейбус) с января будет стоить 1500 рублей вместо 1100 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Рязанской области подорожают льготные проездные. Стоимость возрастет с 405 рублей до 427 рублей. Таким образом, проездные подорожают на 22 рубля, или на 5,3%.