Автомобиль сбил девушку в Орле

Автомобиль наехал на девушку на улице Ломоносова в Орле. Об этом в среду, 21 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 20 декабря, в 12:20. Водитель BMW 1967 года рождения сбил девушку 1999 года рождения, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода у дома 8.

В результате аварии девушка получила телесные повреждения. Медики отпустили ее после осмотра.

20 декабря два легковых автомобиля столкнулись на дороге Орск – Домбаровский – Светлый в Оренбуржье. Водитель легкового автомобиля и его пятилетний пассажир скончались, девятилетняя школьница и трое взрослых обратились за медицинской помощью.