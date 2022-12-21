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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Jinbo
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Взрыв произошел в одном из районов Киева, над местом поднимается высокий столб дыма. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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«В одном из районов Киева взрыв. Воздушной тревоги не было», — говорится в Telegram-канале издания.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в среду сообщалось, что взрывы слышны в Киевской области, где прежде была объявлена воздушная тревога. Взрывы также раздавались в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Украины.

В этот же день воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Как уточняла «Страна.ua», причиной назывался взлет российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Белоруссии. Однако официальной информации от Минобороны РФ об этом не поступало.

Днем ранее воздушная тревога также была объявлена в ряде областей Украины. В частности, сигналы оповещения звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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