Два человека пострадали в массовом ДТП в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 20 декабря на улице Московской. По предварительным данным, 44-летняя водитель Lada Granta врезалась в Renault Logan под управлением 66-летнего мужчины. От удара Renault наехал на ВАЗ-2107.

В результате столкновения травмы получили женщина-водитель Lada и 55-летняя пассажирка Renault, пишет Бел.Ru. О состоянии пострадавших не сообщается.

Вечером того же дня на трассе в Нижегородской области водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2107, Lada Granta и Renault. Пострадали двое детей и взрослый.