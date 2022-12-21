Более 10 детей пострадали после катания на ватрушках в Петербурге с начала сезона

В Санкт-Петербурге после начала зимнего сезона при катании на ватрушках пострадало более 10 детей. Об этом в среду, 21 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины.

Как отмечается в материале, всего в больницу с травмами после катания на ватрушках, санках и ледянках поступили 14 человек.

«Пациенты начали поступать в медучреждение с конца ноября. Основные травмы — ушибы, сотрясение мозга», — рассказали медики.

12 декабря врачи перечислили таящиеся в елочных игрушках опасности для здоровья. Некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ. Они могут спровоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления, рассказал один из врачей.