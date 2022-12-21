Семейство кабанов заметили в Петербурге

Семейство кабанов заметили утром в среду, 21 декабря, в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Зверей увидели на Нагорной улице. Они бежали в сторону Финского залива.

«Животные решили не мешать автомобилистам и направились к воде через лес», — рассказали местные жители.

Сейчас, по информации комитета по природопользованию, на территории Петербурга обитают 22 кабана.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что медведица с медвежатами зашла на территорию садового товарищества в Глазовском районе в Удмуртии.