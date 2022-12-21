Греция запретила полеты в Белоруссию и из нее

Греция закрыла свое воздушное пространство для полетов авиации из Белоруссии и запретила авиарейсы в республику. Об этом 21 декабря сообщило греческое издание Pentapostagma со ссылкой на распоряжение Управления гражданской авиации Греции.

Из документа следует, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов «не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства не считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае экстренных обстоятельств».

Для дополнительной информации рекомендовано обратиться к директиве Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по безопасности sd2021-02, действующей с 21 декабря текущего года по 21 марта 2023 года.

Самолетам белорусских авиакомпаний «запрещены посадка в Греции, вылет из нее или пролет над ней». Исключение составили самолеты, терпящие аварию, выполняющие санитарные или гуманитарные рейсы.

Как утверждает издание, данный шаг Управления гражданской авиации Греции связан с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине.

Ранее в среду правительство Белоруссии ограничило въезд в приграничную полосу трех районов Гомельской области рядом с Украиной. Ограничение действует в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не видят признаков непосредственного участия Вооруженных сил Белоруссии в специальной военной операции России на Украине.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также назвал маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».