Реконструкция Пушкинской набережной начнется в Таганроге в 2023 году

В Таганроге (Ростовская область) в 2023 году стартует реконструкция Пушкинской набережной. Об этом сообщает региональное правительство.

Проектно-сметная документация по реконструкции центральной части набережной уже разработана. Подрядчику предстоит благоустроить пространство площадью 3,5 га.

Как уточняет RostovGazeta, завершить обновление планируется до Дня города, который традиционно отмечается во второе воскресенье сентября.

Работы пройдут в рамках программы комплексного развития Таганрога. До декабря 2023 года также планируется подготовить проект реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью 1,75 км.