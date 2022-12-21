Шойгу призвал увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 21 декабря, на расширенном заседании коллегии ведомства призвал поэтапно повышать призывной возраст граждан с 18 до 21 года.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу», — сказал он.

Кроме того, глава ведомства заявил о планах довести численность российской армии до 1,5 млн военных, включая контрактников — до 695 тыс.

Также Шойгу призвал создать группировку войск на северо-западе России, объяснив такую необходимость расширением НАТО. По его словам, речь идет о создании Московского и Ленинградского военного округов.

Кроме того, в ходе заседания коллегии глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.

По словам президента РФ Владимира Путина, в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, это достаточный резерв для ведения спецоперации. Шойгу, в свою очередь, сообщил, что в войска прибыло более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в том числе на фоне обострившейся обстановки в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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