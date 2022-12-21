Венгрия займется подготовкой украинских военных медиков

Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии Евросоюза (ЕС) для украинской армии за исключением подготовки военных врачей. Об этом сообщил 21 декабря премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

Он подчеркнул, что Будапешт примет участие только в «одном компоненте» тренировочной миссии.

«Мы участвуем в подготовке украинских военных медицинских специалистов для гуманитарных целей», — цитирует венгерского правительства сайт газеты 24.hu.

Орбан заверил, что Венгрия не станет поставлять вооружения Киеву и обеспечивать их транзит по территории страны.

«Мы хотим, чтобы нас не затрагивал военный аспект этого конфликта», — добавил Орбан, призвав стороны к переговорам.

Политик также выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Но по его мнению, вопрос о границах следует обсуждать после перемирия.

Он подчеркнул, что Европа не должна быть втянута в конфликт на Украине. По его словам, страны, поставляющие оружие Киеву, уже втянуты в происходящее.

Ранее в этот день спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что Запад не должен превращать Киев в свою военную базу. Он отметил, что антироссийские санкции указывают на попытки как можно больше отделить Россию от Европы как с экономической, так и с политической точки зрения.

18 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия всегда поддерживала прагматичные отношения с Россией и вела с ней откровенный диалог. Между тем он отметил, что Будапешт осуждает спецоперацию Москвы на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.

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