В Гамбии сообщили о пресечении попытки госпереворота

В Гамбии пресечена попытка государственного переворота, запланированная группой военных. Об этом 21 декабря пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства африканской страны.

«Некоторые солдаты гамбийской армии замышляли свержение демократически избранного правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря работе разведки верховному командованию удалось выйти на заговорщиков. В результате операции были задержаны четверо военнослужащих, еще трое находятся в розыске.

Уточняется, что задержанные содействуют военной полиции в расследовании.

7 декабря в Германии прошла одна из крупнейших для страны операций по предотвращению государственного переворота. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране. Десятки человек были задержаны.

Сообщалось, что планировавшие устроить госпереворот рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. Представители аристократического дома Рейсс в свою очередь осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его «сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора».