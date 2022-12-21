В ГД предложили освободить от налогов аграриев новых регионов России

Госдума 21 декабря рекомендовала правительству России рассмотреть вопросы об освобождении от налогов аграриев республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, парламентарии предложили ввести льготный режим налогообложения для аграриев в регионах, граничащих с новыми субъектами.

Соответствующие рекомендации содержатся в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.