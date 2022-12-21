Напавший на девушку с ножом мужчина пытался «уплыть» от полиции на машине

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на свою бывшую девушку, пытался «уплыть» от полицейской погони на машине в канале у Волжской ГЭС. Об этом 21 декабря рассказали в пресс-службе главка МВД по Волгоградской области.

По версии следствия, мужчина пришел к своей бывшей подруге домой, вывел ее на улицу и там несколько раз ударил ножом. Женщину удалось спасти благодаря тому, что очевидец нападения вовремя позвонил в скорую помощь.

Правоохранители начали розыск подозреваемого. Утром его автомобиль был замечен на одной из городских улиц. На требования об остановке водитель не реагировал.

«Сотрудникам Госавтоинспекции удалось блокировать его машину возле водного канала местной электростанции. Уходя от погони, фигурант направил автомобиль в воду, но в последний момент выбрался из утонувшей машины», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что полицейским, в конечном счете, удалось задержать нападавшего.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ.

Ранее, 20 декабря, появилась информация о том, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который убил продавщицу в магазине интимных товаров. Отмечается, что в ходе нападения он потребовал, чтобы продавщица ушла в подсобку, а в ответ на отказ нанес женщине не менее 20 ударов ножом.