Около 4 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

«На сегодня в Россию вернулось около 4 тыс. туристов», — сказали ТАСС в пресс-службе.

В компании добавили, что туроператор планирует до конца текущей недели вывезти из Египта большую часть находящихся там российских туристов.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы в Египет из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. В связи с этим ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

19 декабря Tez Tour рассказал «Известиям», что вывозные рейсы для застрявших в Египте туристов выполняются в плановом режиме. В Россию вернулось уже 1,5 тыс. человек.

С уже возвратившимися на родину россиянами ранее в этот день поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

При этом в Российском союзе туриндустрии сообщили, что отмена рейсов авиакомпании iFly в Египет не повлияла на продажи туров в этом направлении.