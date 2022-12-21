Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Общество
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Мир
На Украине заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ
Мир
Американский полковник указал на истощение запасов оружия у Запада для Киева
Культура
Мировые кассовые сборы сиквела «Аватара» почти достигли $500 млн
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Российский корабль «Прогресс» увел МКС от космического мусора
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Около 4 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 4 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Курортный туман: в РФ вернулись первые застрявшие в Египте туристы
Почему они попали домой с задержкой в трое суток

«На сегодня в Россию вернулось около 4 тыс. туристов», — сказали ТАСС в пресс-службе.

В компании добавили, что туроператор планирует до конца текущей недели вывезти из Египта большую часть находящихся там российских туристов.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы в Египет из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. В связи с этим ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

19 декабря Tez Tour рассказал «Известиям», что вывозные рейсы для застрявших в Египте туристов выполняются в плановом режиме. В Россию вернулось уже 1,5 тыс. человек.

С уже возвратившимися на родину россиянами ранее в этот день поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

При этом в Российском союзе туриндустрии сообщили, что отмена рейсов авиакомпании iFly в Египет не повлияла на продажи туров в этом направлении.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022