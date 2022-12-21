Новый скалодром откроют в Омске перед новогодними праздниками

В Омске в конце декабря планируют открыть один из самых больших за Уралом скалодромов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый скалодром обустроили на улице 1-й Железнодорожной, 3к2. Церемония открытия запланирована на 29 декабря, пишет ИА «Город55».

Площадь спортобъекта составляет 1 тыс. кв. м. Его обустроили с привлечением средств Фонда поддержки олимпийцев. Организация выделила порядка 80 млн рублей на закупку современного оборудования.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», о создании скалодрома стало известно в июле на встрече губернатора Александра Буркова с президентом федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым. Тогда стороны одобрили проект и определили векторы развития скалолазания в Омском области.

По словам замминистра спорта региона Ивана Колесника, на базе нового спортобъекта можно будет проводить соревнования, в том числе чемпионаты России.