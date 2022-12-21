Врач назвала типы людей с риском к обострению болезней после зимних праздников

Врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева в среду, 21 декабря, рассказала, у каких типов людей может ухудшиться самочувствие после праздничного переедания.

«Обострение после праздников чаще всего встречается у пациентов с эндокринными нарушениями (прежде всего, это сахарный диабет), у пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта, также часто страдают сердечники», — сказала она в интервью «Газете.Ru».

Всем остальным эксперт также порекомендовала ограничивать конкретные продукты-провокаторы. Например, мандарины, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе, по ее словам, могут спровоцировать кислотозависимые заболевания пищеварительного тракта и аллергические реакции.

Ранее, 19 декабря, заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала о том, что поставить на новогодний стол, чтобы не навредить фигуре. Она рекомендовала не есть кожу индейки или курицы, выбирать легкие салаты из зелени и свежих овощей, а также использовать при готовке низкокалорийный майонез или соусы.