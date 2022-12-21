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СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

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Фото: соцсети
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Взрывы слышны в Киевской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua».

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Других подробностей не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению, сирены воздушной тревоги во второй раз за день зазвучали сегодня почти во всех регионах Украины.

Ранее в этот день сообщалось, что звуки взрывов слышны в городах Очаков и Кривой Рог Николаевской и Днепропетровской областей Украины.

В среду по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной назван взлет российских истребителей МиГ-31 с аэродромов в Белоруссии. Официальной информации об этом от Минобороны РФ пока не поступало.

Накануне воздушная тревога звучала в Харьковской и Полтавской областях Украины. Взрывы были слышны также в Харькове и Полтаве.

Днем ранее воздушная тревога также была объявлена в ряде областей Украины. В частности, сигналы оповещения звучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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