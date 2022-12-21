Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб молодой мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 20 декабря на пересечении автодороги К-34 с трассой Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2121 не уступил грузовику DAF с полуприцепом и выехал на перекресток, машины столкнулись.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет издание VN.ru. Пострадали двое его пассажиров 1997 года рождения. Обоих экстренно госпитализировали в Убинскую районную больницу.

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

20 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области столкнулись легковая Kia Rio и грузовик Mercedes-Benz Actros. Погибли два человека.