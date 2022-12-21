Названы последствия кризиса для европейских и российских компаний

Постоянные потрясения в мировой экономике оказали значительное влияние на индустрию потребительских товаров в Евросоюзе (ЕС). Речь идет об изготовлении продуктов, напитков, товаров для дома и гигиены. Такой вывод сделали в Ассоциации европейских брендов, опросив 664 заводов и фабрик. «Известия» 21 декабря ознакомились с результатами исследования. В то же время российское производство потребительских товаров показало положительную динамику по ряду направлений.

Согласно исследованию Ассоциации европейских брендов, 57% компаний Европы сократили свое производство, а четверть предприятий могут сократить часть своих сотрудников. Предприятия тяжело переживают кризис 2022 года и последствия пандемии — наблюдаются сложности с логистикой, нехватка комплектующих, увеличение затрат на электроэнергию и так далее.

Так, более половины опрошенных компаний (56%) заявили, что их затраты на энергию выросли как минимум на 30%. Более четверти (27%) отметили, что им пришлось компенсировать подорожание энергии на 60%. Плюс к этому, более трети (36%) столкнулись с более чем 30% ростом затрат на упаковку. В некоторых отраслях стоимость логистики выросла более чем на 30%.

Между тем, российская промышленность по ряду направлений смогла сохранить положительную динамику. В Институте развития предпринимательства и экономики «Известиям» напомнили, что в РФ производство сократилось только в тех сегментах, которые зависимы от импортного сырья и оборудования. Например, это текстильные изделия (-9,9% за 10 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) и табачные (-10,7%), мыло, моющие и чистящие средства, парфюмерия и косметика (-11,3%). Сложнее всего ситуация обстоит с производством бытовых приборов и автомобилей: оно сократилось почти вдвое (-38,5% и -49,5% соответственно), заметила президент организации Наталья Назарова.

«При этом растет изготовление лекарственных средств и медицинских изделий (+17,8%). В РФ повысился спрос на препараты, а собственная фармацевтическая промышленность смогла его обеспечить», — подчеркнула он.

Кроме того, по ее словам, продолжают работать многие международные компании: санкции не затрагивают медицинские препараты и изделия, а также продовольствие.

Российские пищевые производства в этом году тоже столкнулись со сложностями, которые повлияли на себестоимость продукции, сказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. К их числу относятся: подорожание сырья, оборудования и упаковки, а также логистики — маршруты поставок перестроились.

«При этом предприятия нарастили производство: рынок покинули иностранные игроки, продукцию которых нужно было заместить. Несмотря на все сложности, большинство компаний (участников союза) помогли торговле не допустить дефицита продуктов», — объяснил он, добавив, что заводы смогли это сделать в том числе из-за дополнительных смен работы сотрудников.

FMCG-рынок (Fast Moving Consumer Goods, рынок товаров повседневного спроса. — Ред.) по сравнению с другими индустриями в этом году продемонстрировал стабильность, резюмировал эксперт. Динамика продаж продуктов была положительной как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом.

Как рассказали «Известиям» 19 декабря в Ассоциации компаний розничной торговли, в России продуктовой торговле пришлось заменить на полке каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций. Так, по итогам 2022 года общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15–16%.

Тогда же Леонов отметил, что новые условия — это возможности для бизнеса, который может наиболее быстро адаптироваться.