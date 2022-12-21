В Совфеде ответили на планы США признать Россию «государством-агрессором»

России будет «ни холодно, ни жарко», если США решат объявить ее «государством-агрессором». Об этом 21 декабря заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день газета The Hill со ссылкой на источники написала, что Конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором».

«США должны разработать пункты, по которым государство называется агрессором, составить список государств-агрессоров за последние 50 лет и на первое место поставить себя. Потому что США сто процентов являются государством-агрессором, действовали как агрессор на протяжении многих десятилетий», — сказал Цеков.

Он добавил, что если Вашингтон примет такое решение, то Москве будет «ни холодно, ни жарко», она понимает, что «американцы ей не друзья».

The Hill отмечала, что присвоение статуса «государство-агрессор» стало бы полумерой, поскольку США не хотят включать РФ в список стран — спонсоров терроризма, как ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время термина «государство-агрессор» нет в американском законодательстве. В связи с этим юридическая проработка нормативно-правового акта идет непросто.

Ранее в ноябре Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Резолюция также содержит набор мер, которые, по мнению Европарламента, ЕС должен осуществить.

Тогда же бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что признание России «государством — спонсором терроризма» — это очередная резолюция, направленная на нагнетание напряженности. Никаких последствий, кроме «шума» с целью пиара, вероятнее всего, не будет, считает Чижов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».